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"Трупы складывают друг на друга": звезда НХЛ рассказала о кошмаре в США

"Трупы складывают друг на друга": звезда НХЛ рассказала о кошмаре в США
Фото: Richard Graulich/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Российский хоккеист поделился впечатлениями от пандемии в Америке

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в стране сейчас наблюдают пик эпидемии коронавируса. Он считает, что уже вскоре смертность пойдет на спад. Пока же живущие в Штатах люди рассказывают страшные вещи. Так, российский хоккеист Евгений Малкин, выступающий в НХЛ за "Питтсбург Пингвинз", поделился ужасными подробностями происходящего за океаном. 

"Когда ты видишь, как трупы складывают друг на друга, это кошмар", –встревоженно отметил он в прямом эфире с Тиной Канделаки, опубликованном на "Ютуб". Спортсмен пояснил, что увидел подобное в местных новостях: как сейчас в столице США Нью-Йорке трупы свозят в Центральный парк. 

Ранее о происходящем в Нью-Йорке говорила медсестра местной больницы. 

По данным института Хопкинса, в США от коронавируса умерли 16 тысяч 686 человек. 

Марина МОНРО

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
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штатам даже выгода смерть,ведь умирают в большинстве нелегалы и бедняки без жилья,по существу сами и разносящие вирус,увы,такова реальность
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