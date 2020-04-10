Российский хоккеист поделился впечатлениями от пандемии в Америке

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в стране сейчас наблюдают пик эпидемии коронавируса. Он считает, что уже вскоре смертность пойдет на спад. Пока же живущие в Штатах люди рассказывают страшные вещи. Так, российский хоккеист Евгений Малкин, выступающий в НХЛ за "Питтсбург Пингвинз", поделился ужасными подробностями происходящего за океаном.

"Когда ты видишь, как трупы складывают друг на друга, это кошмар", –встревоженно отметил он в прямом эфире с Тиной Канделаки, опубликованном на "Ютуб". Спортсмен пояснил, что увидел подобное в местных новостях: как сейчас в столице США Нью-Йорке трупы свозят в Центральный парк.

Ранее о происходящем в Нью-Йорке говорила медсестра местной больницы.

По данным института Хопкинса, в США от коронавируса умерли 16 тысяч 686 человек.