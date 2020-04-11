Ситуация с распространением новой инфекции может пойти по нескольким сценариям

Возможное развитие событий раскрыл глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он с сожалением отметил, что пока не все россияне полностью осознали опасность коронавируса и необходимость полностью соблюдать меры безопасности.

"...пока мы видим, что в глобальном масштабе у населения России нет общего осмысления ситуации", – сказал он в беседе с ТАСС.

Согласно худшему сценарию, пик пандемии коронавируса в России может случиться в ближайшее время, заявил Мурашко. Есть и другой прогноз – рост заболеваемости COVID-19 может переместиться на лето. Здесь все зависит от комплекса мер по борьбе с распространением нового вируса и сознательности россиян.

Глава Минздрава также оценил вероятность дальнейшего усиления ограничений для населения на фоне вспышки коронавируса. Выводы власти будут делать после подведения итогов этой недели.

" Думаю, что итоги недели покажут, как будет развиваться ситуация. Тогда будут сделаны выводы", – сообщил он.

Ранее в Москве объявили об усилении мер безопасности для сдерживания распространения коронавируса. В городе со следующей недели начнут вводить режим пропусков. Будут и другие ограничения – подробнее в материале Утро.ру.