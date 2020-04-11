В ночь на 11 апреля планировалось выставить патрули ДПС

На фоне вчерашнего заявления мэра столицы Сергея Собянина об усилении мер безопасности для сдерживания распространения коронавируса в СМИ появились сообщения о частичном ограничении въезда в Москву.

Так, Русская служба BBC пишет, что в ночь на 11 апреля планировалось поставить по два автомобиля ДПС на въездах в столицу. Такую информацию якобы слил источник, близкий к МВД. В материале говорится, что часть автомобилей, направляющихся в Москву из регионов, будут разворачивать. У водителей, въезжающих в город, будут уточнять причину, по которой они нарушили режим самоизоляции. Кроме того, сотрудники ДПС должны записывать паспортные данные и снимать фото и видео, а также составлять протоколы и рапорты.

Подобные слухи распространяются и в соцсетях. Так, телеграм-канал "НеДума" опубликовал видео, записанное одним из водителей. "Ограничили въезд в Москву. Дмитровка", - говорится в сообщении.

Между тем официального подтверждения этой информации не поступало. В Центре организации дорожного движения правительства Москвы о подобных указаниях не слышали, заявил его руководитель Александр Евсин.

Отметим, слухи о том, что Москву закрывают, циркулируют с конца марта. Ранее муссировалась информация, что граждан без столичной прописки в город не пускают.