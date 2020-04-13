Плюс 2500 за сутки: последняя статистика по коронавирусу в России
К утру 13 апреля в России зафиксировано еще 2558 случаев заражения коронавирусом. Положительные тесты выявили у жителей 62 регионов. Вылечить врачам удалось 179 человек, а 18 человек стали жертвами китайского вируса, – передает сайт "Стопкоронавирус.рф".
Более половины всех новых пациентов с подтвердившимся вирусом моложе 45 лет.
Больше всего заболевших в Москве – за день в регионе диагноз подтвердился у 1355 человек. В области выявили почти полсотни новых случаев заражения COVID-19. В Санкт-Петербурге коронавирус нашли у 121 человека.
В Тверской области анализ на вирус оказался положительным у 44 пациентов. Как уточняет РИА "Новости", 9 заболевших из региона были медицинскими работниками в Москве.
По всем регионам пациенты с COVID-19 распределились так:
- Москва – 1355
- Московская область – 495
- Санкт-Петербург – 121
- Тверская область – 44
- Краснодарский край – 41
- Нижегородская область – 30
- Ростовская область – 26
- Красноярский край – 25
- Республика Башкортостан – 23
- Оренбургская область – 20
- Рязанская область – 18
- Пензенская область – 17
- Ленинградская область – 16
- Республика Мордовия – 16
- Ульяновская область – 16
- Курская область – 15
- Кабардино-Балкарская республика – 15
- Чувашская республика – 15
- Кировская область – 15
- Тюменская область – 14
- Хабаровский край – 14
- Владимирская область – 13
- Ставропольский край – 12
- Воронежская область – 11
- Тульская область – 11
- Республика Татарстан – 11
- Калужская область – 10
- Республика Марий Эл – 10
- Новгородская область – 8
- Новосибирская область – 8
- Архангельская область – 7
- Свердловская область – 7
- Иркутская область – 7
- Ивановская область – 6
- Липецкая область – 6
- Волгоградская область – 6
- Забайкальский край – 6
- Орловская область – 5
- Псковская область – 5
- Республика Ингушетия – 5
- Самарская область – 5
- Смоленская область – 4
- Калининградская область – 4
- Ямало-Ненецкий АО – 4
- Республика Бурятия – 4
- Томская область – 4
- Приморский край – 4
- Челябинская область – 3
- Республика Саха (Якутия) – 3
- Карачаево-Черкесская республика – 2
- Чеченская республика – 2
- Саратовская область – 2
- Алтайский край – 2
- Кемеровская область – 2
- Брянская область – 1
- Республика Карелия – 1
- Вологодская область – 1
- Астраханская область – 1
- Омская область – 1
- Магаданская область – 1
- Еврейская АО – 1
- Республика Крым – 1
Чтобы ограничить рост распространения болезни, власти столицы приняли решение о вводе электронных пропусков с 15 апреля. Теперь цифровые пропуска потребуются, что передвигаться по городу на общественном и личном транспорте. Для тех, кто планирует просто сходить с магазин, погулять с собакой или вынести мусор, оформление пропуска не потребуется.
Коронавирус в России: главное
Последние новости о коронавирусе в нашей стране
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Евросоюз даст Украине денег на борьбу с коронавирусом
- В Италии прогнозируют распад Евросоюза из-за пандемии коронавируса
- В США предсказали пандемию несколько лет назад
- Шенгенские визы начнут выдавать не раньше середины мая
Здоровье
- Инфекционист предупредил об опасности аспирина
- Лучшие упражнения для потенции после 50 лет: секреты домашней гимнастики
- "Дыхание победителя": гимнастика тибетских монахов для укрепления иммунитета
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик