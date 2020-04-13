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Плюс 2500 за сутки: последняя статистика по коронавирусу в России

Плюс 2500 за сутки: последняя статистика по коронавирусу в России
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
продолжениеЖитель Крыма с коронавирусом поставил под угрозу десятки человек
Большинству новых заболевших нет и 45 лет

К утру 13 апреля в России зафиксировано еще 2558 случаев заражения коронавирусом. Положительные тесты выявили у жителей 62 регионов. Вылечить врачам удалось 179 человек, а 18 человек стали жертвами китайского вируса, – передает сайт "Стопкоронавирус.рф". 

Более половины всех новых пациентов с подтвердившимся вирусом моложе 45 лет.

Больше всего заболевших в Москве – за день в регионе диагноз подтвердился у 1355 человек. В области выявили почти полсотни новых случаев заражения COVID-19. В Санкт-Петербурге коронавирус нашли у 121 человека.

В Тверской области анализ на вирус оказался положительным у 44 пациентов. Как уточняет РИА "Новости", 9 заболевших из региона были медицинскими работниками в Москве.

По всем регионам пациенты с COVID-19 распределились так:

  • Москва – 1355
  • Московская область – 495
  • Санкт-Петербург – 121
  • Тверская область – 44
  • Краснодарский край – 41
  • Нижегородская область – 30
  • Ростовская область – 26
  • Красноярский край – 25
  • Республика Башкортостан – 23
  • Оренбургская область – 20
  • Рязанская область – 18
  • Пензенская область – 17
  • Ленинградская область – 16
  • Республика Мордовия – 16
  • Ульяновская область – 16
  • Курская область – 15
  • Кабардино-Балкарская республика – 15
  • Чувашская республика – 15
  • Кировская область – 15
  • Тюменская область – 14
  • Хабаровский край – 14
  • Владимирская область – 13
  • Ставропольский край – 12
  • Воронежская область – 11
  • Тульская область – 11
  • Республика Татарстан – 11
  • Калужская область – 10
  • Республика Марий Эл – 10
  • Новгородская область – 8
  • Новосибирская область – 8
  • Архангельская область – 7
  • Свердловская область – 7
  • Иркутская область – 7
  • Ивановская область – 6
  • Липецкая область – 6
  • Волгоградская область – 6
  • Забайкальский край – 6
  • Орловская область – 5
  • Псковская область – 5
  • Республика Ингушетия – 5
  • Самарская область – 5
  • Смоленская область – 4
  • Калининградская область – 4
  • Ямало-Ненецкий АО – 4
  • Республика Бурятия – 4
  • Томская область – 4
  • Приморский край – 4
  • Челябинская область – 3
  • Республика Саха (Якутия) – 3
  • Карачаево-Черкесская республика – 2
  • Чеченская республика – 2
  • Саратовская область – 2
  • Алтайский край – 2
  • Кемеровская область – 2
  • Брянская область – 1
  • Республика Карелия – 1
  • Вологодская область – 1
  • Астраханская область – 1
  • Омская область – 1
  • Магаданская область – 1
  • Еврейская АО – 1
  • Республика Крым – 1

Чтобы ограничить рост распространения болезни, власти столицы приняли решение о вводе электронных пропусков с 15 апреля. Теперь цифровые пропуска потребуются, что передвигаться по городу на общественном и личном транспорте. Для тех, кто планирует просто сходить с магазин, погулять с собакой или вынести мусор, оформление пропуска не потребуется. 

Дарья ПЕТРОВА

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