Большинству новых заболевших нет и 45 лет

К утру 13 апреля в России зафиксировано еще 2558 случаев заражения коронавирусом. Положительные тесты выявили у жителей 62 регионов. Вылечить врачам удалось 179 человек, а 18 человек стали жертвами китайского вируса, – передает сайт "Стопкоронавирус.рф".

Более половины всех новых пациентов с подтвердившимся вирусом моложе 45 лет.

Больше всего заболевших в Москве – за день в регионе диагноз подтвердился у 1355 человек. В области выявили почти полсотни новых случаев заражения COVID-19. В Санкт-Петербурге коронавирус нашли у 121 человека.

В Тверской области анализ на вирус оказался положительным у 44 пациентов. Как уточняет РИА "Новости", 9 заболевших из региона были медицинскими работниками в Москве.

По всем регионам пациенты с COVID-19 распределились так:

Москва – 1355

Московская область – 495

Санкт-Петербург – 121

Тверская область – 44

Краснодарский край – 41

Нижегородская область – 30

Ростовская область – 26

Красноярский край – 25

Республика Башкортостан – 23

Оренбургская область – 20

Рязанская область – 18

Пензенская область – 17

Ленинградская область – 16

Республика Мордовия – 16

Ульяновская область – 16

Курская область – 15

Кабардино-Балкарская республика – 15

Чувашская республика – 15

Кировская область – 15

Тюменская область – 14

Хабаровский край – 14

Владимирская область – 13

Ставропольский край – 12

Воронежская область – 11

Тульская область – 11

Республика Татарстан – 11

Калужская область – 10

Республика Марий Эл – 10

Новгородская область – 8

Новосибирская область – 8

Архангельская область – 7

Свердловская область – 7

Иркутская область – 7

Ивановская область – 6

Липецкая область – 6

Волгоградская область – 6

Забайкальский край – 6

Орловская область – 5

Псковская область – 5

Республика Ингушетия – 5

Самарская область – 5

Смоленская область – 4

Калининградская область – 4

Ямало-Ненецкий АО – 4

Республика Бурятия – 4

Томская область – 4

Приморский край – 4

Челябинская область – 3

Республика Саха (Якутия) – 3

Карачаево-Черкесская республика – 2

Чеченская республика – 2

Саратовская область – 2

Алтайский край – 2

Кемеровская область – 2

Брянская область – 1

Республика Карелия – 1

Вологодская область – 1

Астраханская область – 1

Омская область – 1

Магаданская область – 1

Еврейская АО – 1

Республика Крым – 1

Чтобы ограничить рост распространения болезни, власти столицы приняли решение о вводе электронных пропусков с 15 апреля. Теперь цифровые пропуска потребуются, что передвигаться по городу на общественном и личном транспорте. Для тех, кто планирует просто сходить с магазин, погулять с собакой или вынести мусор, оформление пропуска не потребуется.