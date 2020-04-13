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СМИ: на въездах в Москву стоит ОМОН

СМИ: на въездах в Москву стоит ОМОН
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Денис Воронин
Контроль на блокпостах усилили

Наряды спецназа ОМОН отправились на помощь сотрудникам ГАИ, которые контролируют движение транспорта.

"На всех постах въезда в Москву для усиления контроля выставлены наряды столичного спецназа ОМОН",

сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Напомним, о том, что въезд в Москву ограничили, стало известно еще на выходных. Еще до того, как начала действовать система пропусков, водителей, следующих из регионов в столицу, начали проверять и уточнять цель поездки.

Сотрудники Госавтоинспекции стоят на всех въездах в город. Водителей проверяют пока выборочно. Напомним, что с 15 апреля без цифрового пропуска въехать в Москву будет нельзя. Водителей уже предупредили ранее, что со среды ситуация на дорогах будет напряженной – документ, разрешающий передвигаться, требовать будут уже у всех.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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