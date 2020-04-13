Как в Москве будут штрафовать за нарушения режима пропусков
За неиспользование и обманные махинации с электронными пропусками по Москве жителям столицы будут выписывать штрафы. Размер материального наказания составит от одной до 40 тыс. рублей.
Если человек, который должен соблюдать строгую самоизоляцию, попытается получить пропуск на проезд по городу, то ему выпишут штраф. Электронный документ в подобном случае будет аннулирован, передает "СвободнаяПресса" со ссылкой на руководителя департамента информационных технологий столицы Эдуарда Лысенко.
С 15 апреля для проезда по Москве на личном и общественном транспорте нужно получать электронный пропуск в виде QR-кода. Документы действуют один день, по ним можно добраться в магазин или аптеку.
Два раза в неделю пропусками можно воспользоваться "для других целей".
Ранее "Утро" рассказало, что Москву окружили блокпостами.
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