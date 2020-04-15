Почти 200 человек с коронавирусом скончались

По официальным данным на 15 апреля, COVID-19 в России за последние сутки заразились 3388 человек, из них 1774 – в Москве. Жертвами китайской инфекции стали 28 пациентов за сутки, всего в нашей стране умерли 198 человек.

Статистику по коронавирусу онлайн приводит оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Новые заболевшие появились в 65 регионах. Впервые диагнозы поставлены в Чукотском и Ненецком автономных округах.

Коронавирус появился в России в январе этого года, и за это время болезнь подхватили 24490 жителей нашей страны, при этом 198 пациентов скончались, 1986 человек успешно вылечились. Зараженных COVID-19 обнаружили в 84 регионах.

Самая тяжелая ситуация в Москве – столица лидирует по количеству инфицированных. Диагноз COVID-19 поставили 14776 москвичам, а 106 жителей столицы умерли.

Большое число зараженных и Московской области – инфекцию подхватили 2587 человек. 929 заболевших в Санкт-Петербурге, 402 – в республике Коми и 339 – в Нижегородской области.