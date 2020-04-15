Главное о коронавирусе в России на 15 апреля
По данным на 15 апреля, коронавирусом в России заболели 21 тысяча человек. Самая тяжелая ситуация в столице: в Москве умерли уже более 100 пациентов с диагнозом COVID-19. Тем не менее выздоровели более тысячи человек, среди них – главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Из-за пропускного режима, который начинает действовать с сегодняшнего дня, в столице образовались пробки на въезде в город, и москвичам пришлось пересаживаться на метро. Пик заболеваемости в России пока не пройден, при этом некоторые специалисты отметили, что нарушение режима самоизоляции может привести ко второй волне заражения, а также рассказали, кто еще попадает в группу риска.
В Москве умерли еще 11 человек с коронавирусом. У всех пациентов были хронические заболевания, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, количество жертв в столице достигло 106. Диагноз COVID-19 подтвердили у 13002 пациентов и еще 1016 выздоровели.
Вылечился от коронавируса и главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он написал на своей странице в "Фейсбук", что уже приступил к работе.
С 15 апреля в столице начал действовать пропускной режим, и в первый же день на въездах в Москву образовались пробки. По данным РИА "Новости", жители столицы выходили из машин и пересаживались на метро из-за задержек.
По статистике, в России коронавирусом заразились 21189 человек, однако пик заболеваемости еще не пройден. Игнорирование режима самоизоляции грозит россиянам второй волной заражения, предупредил вакцинолог Евгений Тимаков. Врач поделился с ТАСС мнением, что пока ситуацию в нашей стране можно назвать напряженно стабильной.
Риск заразиться коронавирусом повышается у тех людей, которые считают себя неуязвимыми. В этом случае организм отключает защитные механизмы, и человек может просто не заметить симптомов болезни, рассказал радио Sputnik психолог Сергей Ланг.
А если человек все же думает о своем здоровье, то медицинские маски в борьбе против COVID-19 бесполезны. Защититься от коронавируса смогут только специальные модели респираторов N95. Чтобы избежать заражения, нужно также прикрывать глаза: вирус может проникнуть через слизистую, предупредил американский врач Марлен Каплан.
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