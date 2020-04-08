Путин готовит новое обращение к народу
Президент России Владимир Путин готовит выступление перед народом. Об этом в прямом эфире проинформировал Первый канал.
На экране идет объявление соответствующего содержания.
"В ближайшее время мы ожидаем обращения президента России", – сообщает Первый.
По предварительным данным, президент выскажется насчет ситуации с распространением коронавируса в стране и экономике.
Позже пресс-секретарь лидера россиян Дмитрий Песков сообщил, что отдельного выступления не будет. Все заявления, которые сделает президент, будут в рамках совещания, передает телеграм-канал РБК.
Напомним, что в прошлый раз Владимир Путин обратился к нации в связи с распространением в стране коронавируса.
Президент успокоил зрителей, заверив, что специалисты предпринимают все возможные меры для скорейшей победы над инфекцией из Китая. Лидер страны призвал всех оставаться дома, соблюдать режим самоизоляции и покидать квартиру в случае острой необходимости. Кроме того, он ввел в России карантин до 30 апреля, заверив, что, в случае более оперативного и успешного преодоления кризиса, связанного с пандемией, ограничения будут сняты раньше.
Между тем в столице меры по борьбе с COVID-19 только ужесточаются. Премьер-министр Мишустин объявил, что вопрос выписывания штрафов с МВД урегулирован. Теперь все нарушители карантина будут наказываться рублем.
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