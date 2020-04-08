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Путин готовит новое обращение к народу

Путин готовит новое обращение к народу
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Выступление станет третьим по счету за последние две недели

Президент России Владимир Путин готовит выступление перед народом. Об этом в прямом эфире проинформировал Первый канал. 

На экране идет объявление соответствующего содержания. 

"В ближайшее время мы ожидаем обращения президента России", – сообщает Первый. 

По предварительным данным, президент выскажется насчет ситуации с распространением коронавируса в стране и экономике. 

Позже пресс-секретарь лидера россиян Дмитрий Песков сообщил, что отдельного выступления не будет. Все заявления, которые сделает президент, будут в рамках совещания, передает телеграм-канал РБК. 

Напомним, что в прошлый раз Владимир Путин обратился к нации в связи с распространением в стране коронавируса.

Президент успокоил зрителей, заверив, что специалисты предпринимают все возможные меры для скорейшей победы над инфекцией из Китая. Лидер страны призвал всех оставаться дома, соблюдать режим самоизоляции и покидать квартиру в случае острой необходимости. Кроме того, он ввел в России карантин до 30 апреля, заверив, что, в случае более оперативного и успешного преодоления кризиса, связанного с пандемией, ограничения будут сняты раньше. 

Между тем в столице меры по борьбе с COVID-19 только ужесточаются. Премьер-министр Мишустин объявил, что вопрос выписывания штрафов с МВД урегулирован. Теперь все нарушители карантина будут наказываться рублем. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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