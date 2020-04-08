Президент рассказал, что граждан в ближайшем будущем ждут серьезные перемены

Владимир Путин на совещании с главами регионов обратился к россиянам и рассказал об изменениях в стране. По его словам, в скором будущем деньги получат сразу несколько категорий граждан. Подробней об этом в тексте "Утра".

Про деньги:

Российский лидер предложил на три месяца установить дополнительные выплаты для специалистов, которые напрямую работают с коронавирусными больными. Врачам – 80 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу – 50 тыс. рублей, младшему – 25 тыс. рублей.

Всем , кто лишился работы после 1 марта 2020 г. в апреле, мае и июне выплатят максимально большое пособие по безработице 12 тысяч 130 рублей.

Многодетным помогут деньгами. Ближайшие три месяца им будут выплачивать по 3 тысячи на каждого малолетнего ребенка.





Про кредиты

Тем, у кого есть потребительский и ипотечный кредит дадут каникулы.

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