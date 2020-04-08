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Путин в третий раз обратился к россиянам

Путин в третий раз обратился к россиянам
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент рассказал, что граждан в ближайшем будущем ждут серьезные перемены

Владимир Путин на совещании с главами регионов обратился к россиянам и рассказал об изменениях в стране. По его словам, в скором будущем деньги получат сразу несколько категорий граждан. Подробней об этом в тексте "Утра". 

Про деньги: 

  • Российский лидер предложил на три месяца установить дополнительные выплаты для специалистов, которые напрямую работают с коронавирусными больными. Врачам – 80 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу – 50 тыс. рублей, младшему – 25 тыс. рублей. 
  • Всем , кто лишился работы после 1 марта 2020 г. в апреле, мае и июне выплатят максимально большое пособие по безработице 12 тысяч 130 рублей.  
  • Многодетным помогут деньгами. Ближайшие три месяца им будут выплачивать по 3 тысячи на каждого малолетнего ребенка. 


Про кредиты

  • Тем, у кого есть потребительский и ипотечный кредит дадут каникулы. 


    Новость дополняется...


Полина ИВАНОВА

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