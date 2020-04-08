Путин говорил с россиянами словами имперских времен
В сегодняшнем выступлении президента РФ Владимира Путина на совещании с главами регионов, проходившем в режиме видеосвязи, обнаружили схожесть с речью адвоката Федора Плевако, работавшего во времена Российской Империи в конце 19 – начале 20 веков. На это обратило внимание издание "Подъем".
Речь идет об обращении главы государства непосредственно к гражданам страны, которое Путин сделал в конце своего выступления, касавшегося ситуации с преодолением эпидемии коронавируса и трудностям, с которыми россияне сталкиваются во время затяжной самоизоляции и эпидемиологического карантина.
"Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее
терзали, и половцы, – со всем справилась Россия", – заявил
Путин.
Как отмечает издание в своем "Телеграм-канале", эта фраза частично совпадает с известной речью Плевако во время его выступления на суде в Москве по делу старушки, которая украла чайник за 30 копеек по причине крайней бедности. Оправдывая несчастную женщину юрист произнес следущее:
"Много бед, много испытаний пришлось претерпеть России за более чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки".
Далее юрист констатировал, что Москва и Россия все вытерпели и выдержали, страна от испытаний лишь крепла.
По инфомации портала "Право.ru", адвокату Плевако удалось этой речью убедить присяжных признать старушку невиновной.
Напомним, нынешнее обращение Путина с момента объявления в стране карантина стало уже третьим по счету. В нем глава президент много внимания уделил дополнительному финансированию медиков, которые оказались на передовой в борьбе с COVID-19. Также он поручил в течение пяти дней подготовить программу дополнительной помощи бизнесу.
А касаясь темы самоизоляции глава государства призвал россиян сохранять выдержку, поскольку сейчас иного выбора нет. Перелом в борьбе с заразой может наступить, в том числе, и благодаря дисциплине и ответственности соотечественников, подчеркнул Путин.
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