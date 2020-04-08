Заявление лидера нации напомнило экспертам выступление известного юриста

В сегодняшнем выступлении президента РФ Владимира Путина на совещании с главами регионов, проходившем в режиме видеосвязи, обнаружили схожесть с речью адвоката Федора Плевако, работавшего во времена Российской Империи в конце 19 – начале 20 веков. На это обратило внимание издание "Подъем".

Речь идет об обращении главы государства непосредственно к гражданам страны, которое Путин сделал в конце своего выступления, касавшегося ситуации с преодолением эпидемии коронавируса и трудностям, с которыми россияне сталкиваются во время затяжной самоизоляции и эпидемиологического карантина.

"Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, – со всем справилась Россия", – заявил Путин.



Как отмечает издание в своем "Телеграм-канале", эта фраза частично совпадает с известной речью Плевако во время его выступления на суде в Москве по делу старушки, которая украла чайник за 30 копеек по причине крайней бедности. Оправдывая несчастную женщину юрист произнес следущее:

"Много бед, много испытаний пришлось претерпеть России за более чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки".

Далее юрист констатировал, что Москва и Россия все вытерпели и выдержали, страна от испытаний лишь крепла.



По инфомации портала "Право.ru", адвокату Плевако удалось этой речью убедить присяжных признать старушку невиновной.

Напомним, нынешнее обращение Путина с момента объявления в стране карантина стало уже третьим по счету. В нем глава президент много внимания уделил дополнительному финансированию медиков, которые оказались на передовой в борьбе с COVID-19. Также он поручил в течение пяти дней подготовить программу дополнительной помощи бизнесу.

А касаясь темы самоизоляции глава государства призвал россиян сохранять выдержку, поскольку сейчас иного выбора нет. Перелом в борьбе с заразой может наступить, в том числе, и благодаря дисциплине и ответственности соотечественников, подчеркнул Путин.

