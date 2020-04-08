Российский нострадамус предсказал стране черные дни осенью
На фоне экономического кризиса и эпидемии коронавируса нынешние весну и лето россияне переживут, однако осенью Россию ждут тяжелые времена. С таким прогнозом выступил известный отечественный политолог и доктор исторических наук Валерий Соловей.
По его словам, наши граждане могут себя поддержать с помощью огородов и дач, а вот в осенний период все станет гораздо сложнее. С его точки зрения власть сейчас боится "давать обществу деньги", несмотря на то, что они есть.
"Знаете, почему? Настоящий черный день еще впереди. Потрясения продлятся не день, не два. А месяцы", – заявил в интервью "Комсомольской правде" отечественный нострадамус.
Он считает, что в нашей стране заморозка производств из-за карантина не может длиться больше двух недель, т.к. у людей на руках мало средств. Поэтому трудовая деятельность скоро перезапустится, но параллельно будет развиваться эпидемия COVID-19. И с ней человечеству, не только россиянам, придется уживаться, люди перестанут бояться смертельного вируса, а лекарства рано или поздно изобретут.
Соловей призвал граждан беречь ту работу, какая уже есть, даже если сокращают зарплаты, не гнушаться дополнительной деятельности, экономно расходовать деньги, поддерживать своих родных.
"Сохраняйте здравый смысл, не верьте идиотическим слухам и главное – сохраняйте чувство юмора", – посоветовал эксперт.
Последнее, судя по всему, действительно весьма необходимо населению страны. Ранее сегодня столичные психиатры сообщили, что некоторые граждане тревожно воспринимают сидение в четыре стенах во время самоизоляции.
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