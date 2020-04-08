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Российским школьникам урежут учебный год

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Дети с 1 по 8 классы смогут раньше уйти на летние каникулы

Регионы, по своему усмотрению, могут завершить учебный год досрочно для школьников с 1 по 8 классы. А то, что ребята не успеют пройти, можно будет вписать в план следующего года. Так решило Министерство просвещения, передает пресс-служба ведомства. 

Сделать это можно будет по результатам завершенных четвертей или триместров, а также проверочных работ, которые проведут дистанционно. 

А вот старшеклассники будут учиться до конца года. Основной государственный экзамен по двум самым важным предметам пройдет, как обычно в школах. При этом необходимо, чтобы школьники 10-11 классов выучили всю программу из-за ЕГЭ. Если же в регионе необходим карантин, то учиться придется из дома.  

А вот если эпидемиологическая ситуация позволяет, то школы смогут заработать в штатном режиме, но с некоторыми изменениями, например, классы нужно будет разделить на части, чтобы в помещении не было сразу много детей, пишет ТАСС.

С 18 марта регионы частично переводят обучение на дистанционный вариант. Весенние каникулы в этом году из-за коронавируса продлили до 12 апреля. 

Полина ИВАНОВА

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