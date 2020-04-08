Операторы пожаловались на падение собираемости платежей из-за самоизоляции и карантина

Жители России могут столкнуться с проблемами с водоснабжением и водоотведением, т.к. отраслевые компании несут значительные убытки, что может привести к авариям и сбоям в сетях. В связи с этим руководители частных водоканалов обратились с письмом к премьер-министру страны Михаилу Мишустину с просьбой поддержать данную сферу услуг.

Компании прогнозируют падение собираемости коммунальных платежей с 95-96% до 25-30%, пишет РБК, в распоряжении которого оказался документ.

Если показатель сбора средств достигнет уровня 30-40%, операторы могут лишиться приблизительно 260-300 млрд рублей. Отмечается, что эта сумма во много раз превосходит расходы на текущий ремонт, тогда как во время эпидемии COVID-19 нагрузка на очистительные сооружения увеличивается, например, из-за обеззараживания воды.

Причинами уменьшения собираемости платежей операторы называют всеобщий карантин, ограничение оплаты наличными, падение доходов россиян, а также заморозку деятельности промышленных предприятий.

Компании просят кабмин изменить постановление правительства о моратории на взимание пени за неоплату ЖКХ, обеспечить полную оплату своих услуг со строны бюджетных организаций, включая долги за прошлые годы, предоставить субсудии водоканалам в качестве компенсаций дополнительных расходов из-за подорожания реагентов и много чего еще.

В правительстве сообщили, что рассмотрят данное письмо на предмет осуществления предложенных в нем мер.

Таким образом, коронавирус берет в клещи многие отрасли и сферы жизни государства. Ранее о проблемах также уведомили руководство страны и компании, занимающиеся сбором и вывозом отходов. Они предупредили кабмин о возможном мусорном коллапсе, писал 3 апреля "КоммерсантЪ".

