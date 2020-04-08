Жители российской столицы начали испытывать страх перед COVID-19

Самоизоляция москвичей в условиях коронавирусного карантина оказывает на их психику негативное влияние – у горожан потихоньку развивается "ковидофобия". Об этом заявила главврач психиатрической больницы №4 имени Ганнушкина Лариса Бурыгина.

По ее словам, большинство жителей Москвы, которые сегодня обращаются за поддержкой в службу психологической помощи, испытывают страх перед эпидемией COVID-19 и стресс из-за постоянного пребывания в условиях замкнутого пространства.

"В первую очередь, это боязнь выйти на улицу и заразиться. Данный феномен можно назвать "ковидофобией", – цитирует "Интерфакс" Бурыгину.



В свою очередь, в департаменте здравоохранения Москвы рассказали, что чаще всего от нахождения в четырех стенах стресс испытывают люди от 35 до 50 лет, и подавляющее количество из них – женщины. Как считают в ведомстве, это связано с повышенной коммуникабельностью прекрасной половины человечества, в то время как сильному полу тяжелее признаться в своей слабости.

Как пишет "Царьград" , в первые дни карантина на линию психологической поддержки позвонили 200 жителей столицы.

Сегодня проблеме ситуации с изоляцией граждан страны уделил внимание и президент РФ Владимир Путин на совещании в режиме видеоконференции с руководителями регионов. Он отметил, что россияне уже испытывают усталость от карантина, от которого "муторно и тошно". Но призвал соотечественников продолжать проявлять гражданскую сознательность, поскольку все проходит, и эта ситуация тоже.

"Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем", – заявил Путин.

