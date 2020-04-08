Москвичи не выдерживают условий карантина
Самоизоляция москвичей в условиях коронавирусного карантина оказывает на их психику негативное влияние – у горожан потихоньку развивается "ковидофобия". Об этом заявила главврач психиатрической больницы №4 имени Ганнушкина Лариса Бурыгина.
По ее словам, большинство жителей Москвы, которые сегодня обращаются за поддержкой в службу психологической помощи, испытывают страх перед эпидемией COVID-19 и стресс из-за постоянного пребывания в условиях замкнутого пространства.
"В первую очередь, это боязнь выйти на улицу и заразиться. Данный феномен можно назвать "ковидофобией", – цитирует "Интерфакс" Бурыгину.
В свою очередь, в департаменте здравоохранения Москвы рассказали, что чаще всего от нахождения в четырех стенах стресс испытывают люди от 35 до 50 лет, и подавляющее количество из них – женщины. Как считают в ведомстве, это связано с повышенной коммуникабельностью прекрасной половины человечества, в то время как сильному полу тяжелее признаться в своей слабости.
Сегодня проблеме ситуации с изоляцией граждан страны уделил внимание и президент РФ Владимир Путин на совещании в режиме видеоконференции с руководителями регионов. Он отметил, что россияне уже испытывают усталость от карантина, от которого "муторно и тошно". Но призвал соотечественников продолжать проявлять гражданскую сознательность, поскольку все проходит, и эта ситуация тоже.
"Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем", – заявил Путин.
Что нельзя делать в праздник Благовещения: приметы на 7 апреля
В праздник не стоит много работать и давать в долг
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Россияне испортили Белоруссии стастистику по заболеваемости COVID-19
- Ванга предсказала миру "проклятие пяти двоек"
- Илон Маск выгнал работников из Tesla и урезал зарплаты оставшимся
- Умер известный исполнитель
Здоровье
- Вкусные рецепты: три напитка с имбирем защитят от вирусов
- Как восстановить потенцию после 50 лет: рецепт необычного кваса
- Недорого и эффективно: лук спасет от гипертонии
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик