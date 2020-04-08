Телеведущий не стал спорить со словами народного артиста о причинах нарушения карантина

Андрей Малахов прокомментировал высказывание Льва Лещенко о том, что он проигнорировал правила самоизоляции и вышел на публику по просьбе шоумена. Ведущий "Прямого эфира" рассказал: несмотря на свою версию событий, ему проще согласиться с певцом.

Из уважения к Лещенко журналист, по его словам, "готов принять любую пощечину" и "быть мальчиком для битья", оставаясь главным виновным во всей этой истории. Малахов рассказал сайту "Комсомольская правда", что у него есть другая версия произошедшего, но комментировать слова Лещенко он не станет, потому что в этом случае "всем будет очень неприятно".

Телеведущий добавил, что он молча согласится с историей народного артиста, ведь ему к 75-летию со Дня Победы нужно быть в отличной форме и петь свой главный хит на всю страну. Малахов отметил, что согласился бы со словами Лещенко даже в том случае, если бы певец заявил, что появился на дне рождении сестры Игоря Крутого и на концерте в Театре Армии тоже по просьбе шоумена, пишет Super.

"Пусть я буду виноват во всем. Здоровья ему и его супруге", – заключил журналист.

Лещенко попал в больницу с коронавирусом 24 марта. Позже выяснилось, что народный артист незадолго до этого появлялся на светских мероприятиях и телевидении. Коллеги обвинили певца в халатности, на что он заявил, что нарушить режим самоизоляции после зарубежных гастролей его уговорил Малахов ради съемки программы.

Ранее ведущий "Прямого эфира" раскритиковал тех, кто игнорирует меры предосторожности и распространяет инфекцию. По словам Малахова, Рублевка сейчас "пылает от коронавируса".