"Рублевка пылает от коронавируса": Малахов накинулся на российских богачей
Андрей Малахов раскритиковал российских богачей, которые во время карантина из-за китайского вируса подвергают свою жизнь опасности. Телеведущий признался, что хочет от возмущения "кричать, как мэры итальянских городов".
Ведущий рассказал, что элитный поселок Рублевка "пылает от коронавируса", который туда привезли любители горнолыжных курортов. Многие из путешественников уже находятся в больницах, цитирует шоумена Teleprogramma.pro.
Андрей Малахов поделился наблюдением, что большинство во время карантина ложится на пластические операции и подвергает опасности себя и окружающих. Журналист не понимает, как можно пренебрегать карантином и самоизоляцией.
Он сравнил свое состояние с некоторыми руководителями городов в Италии, которые эмоционально обратились к сограждан. Один из них задал вопрос: "Вы решили в гробу хорошо выглядеть, что ли?".
Ранее "Утро" сообщило, что за сутки в России COVID-19 заразились более тысячи человек.
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