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Создана первая в мире убивающая коронавирус вакцина: новости о COVID-19 на 7 мая

Создана первая в мире убивающая коронавирус вакцина: новости о COVID-19 на 7 мая
Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Препарат разработали в Италии

Вакцину, способную убить коронавирус, уже испытали на грызунах. Результаты обнадеживают – после введения сыворотки у мышей взяли антитела, исследования в лаборатории при этом показали, что они могут остановить заражение клеток человека новым вирусом. Теперь в планах ученых – тестирование на людях.

По словам руководителя компании-разработчика, итальянцы стали первыми в мире, кто добился нейтрализации коронавируса вакциной. Об этом сообщает Daily Mail. 

Предполагается, что испытания на людях начнутся осенью, уточняет URA.RU

Тем временем в ВОЗ оценили показатели смертности от коронавируса в России. По словам представителя организации Мелиты Вуйнович, они низкие в связи с тем, что самую уязвимую группу населения, людей старше 65 лет, в нашей стране удалось уберечь от заражения.

"Среди заболевших их доля только двадцать процентов. Это очень хорошо", – сказала она в беседе с RT.

Предотвратить заболевание пожилых россиян COVID-19 стало возможным благодаря мерам безопасности, которые ввели на фоне пандемии.

Как сообщалось ранее, в Москве за сутки скончались еще 39 пациентов с коронавирусом. К утру 7 мая в России зафиксировано 165 929 случаев, скончались за весь период вспышки новой инфекции 1 537 человек.

В мире, по данным института Хопкинса, который приводит статистику по коронавирусу онлайн, сейчас насчитывается 3 755 341 случаев заражения. Жертвами COVID-19 за весь период стали 263 831 человек.

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации с коронавирусом. В онлайн-встрече с губернаторами и министрами обсуждалось, как и когда снимут карантин. Подробнее – в нашем материале. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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