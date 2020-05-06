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Количество жертв коронавируса в Москве приблизилось к тысячи

По данным оперативного штаба, от COVID-19 скончалось еще 39 человек

Число погибших от коронавирус в Москве приближается к 1000. Оперативный штаб сообщает, что скончалось еще 39 человек. Таким образом, умерло от китайской инфекции 905 москвичей. 

На совещании с главами регионов президент РФ Владимир Путин уточнил, какие меры принимаются для борьбы с распространением инфекции. Свой отчет представил и мэр Москвы Сергей Собянин. 

Чиновник заявил, что с середины мая в столице начнут функционировать производственные предприятия и стройки. Сфера услуг пока работать не будет. 

Режим самоизоляции после 12 мая не снимут. Пока рано говорить об устранении ограничительных мер, считает градоначальник. Кроме того, стало известно, что власти столицы готовы ужесточить процедуру выдачи пропусков, если в этом будет необходимость. 

Ранее "Утро.ру" писало, что Путин публично отчитал одного из министров. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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