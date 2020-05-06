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Путин при всех отчитал министра экономразвития

Путин при всех отчитал министра экономразвития
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru/
Чиновника отстранили от работы над нацпроектами

Президент Владимир Путин сделал замечание министру экономического развития Максиму Решетникову после его доклада. Российский лидер призвал чиновника внимательнее следить за реализацией мер поддержки населения.

После выступления Решетникова Путин заявил, что все озвученные решения уже были приняты ранее. На совещании президент отметил, что главе Минэкономразвития стоит внимательнее смотреть на то, как осуществляются эти меры, а также сколько и кому денег уже выдали.

Позже стало известно, что Решетникова исключили из рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам. Его место займет Полина Крючкова, пишет URA.RU.

Сегодня, 6 мая, Владимир Путин провел совещание по коронавирусу. На встрече с министрами и губернаторами президент обсудил поэтапную отмену режима самоизоляции в России.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 12 мая жители города смогут постепенно вернуться к работе.

Карина СИРАЗОВА

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