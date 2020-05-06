Город постепенно начнет оживать с середины месяца

Часть жителей столицы сможет вернуться на работу уже 12 мая. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с Владимиром Путиным 6 мая.

К исполнению своих обязанностей приступят горожане, работающие на промышленных предприятиях и стройках. По словам градоначальника, трудится при введении такой меры начнет около полумиллиона жителей столицы.

А вот относительно предприятий, относящихся к сфере услуг, рано пока делать выводы. Их стоит контролировать жестче, возвращать сотрудников на места пока преждевременно, уверен Сергей Собянин.

Жители Москвы не должны воспринимать возобновление работы некоторых предприятий как сигнал к завершению режима самоизоляции. Он не будет отменен после 12 мая, заверил мэр.

Кроме того, глава города высказался относительно роста числа заболевших. Он уверен, увеличение численности зараженных не говорит о повышении уровня инфицирования. Достаточно кратно увеличить тестирование.

Трансляция с совещания Владимира Путина – в материале "Утро.ру".