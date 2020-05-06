Труд без отмены самоизоляции: кто из москвичей вернется на работу в мае
Часть жителей столицы сможет вернуться на работу уже 12 мая. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с Владимиром Путиным 6 мая.
К исполнению своих обязанностей приступят горожане, работающие на промышленных предприятиях и стройках. По словам градоначальника, трудится при введении такой меры начнет около полумиллиона жителей столицы.
А вот относительно предприятий, относящихся к сфере услуг, рано пока делать выводы. Их стоит контролировать жестче, возвращать сотрудников на места пока преждевременно, уверен Сергей Собянин.
Жители Москвы не должны воспринимать возобновление работы некоторых предприятий как сигнал к завершению режима самоизоляции. Он не будет отменен после 12 мая, заверил мэр.
Кроме того, глава города высказался относительно роста числа заболевших. Он уверен, увеличение численности зараженных не говорит о повышении уровня инфицирования. Достаточно кратно увеличить тестирование.
Трансляция с совещания Владимира Путина – в материале "Утро.ру".
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