В пророчестве о коронавирусе нашли еще одну значимую дату

Болгарская ясновидящая предсказала пандемию коронавируса много лет назад. Тогда Ванга предупредила о проклятии пяти двоек: по ее мнению, дата 22.02.2020 должна была стать решающей – тогда инфекция и стала распространяться с огромной скоростью. Однако недавно в СМИ заметили, что прорицательница говорила о еще одном опасном дне, который только наступит в будущем.

Проклятие пяти двоек также распространяется и на 22.12.2020. Именно в этот день жителей нашей страны ждет новый удар, связанный с коронавирусом, пишет Replyua.net. Впрочем, чего конкретно стоит опасаться, пока не известно.

Страшный 2020 год для человечества предсказывал и Нострадамус. Однако прорицатель предвидел не только пандемию, но и рассказал, что поможет остановить смертельный вирус.

Болгарская ясновидящая также предсказала появление лекарства от коронавируса и открыла, что спасение от "желтой чумы" придет именно из России.

А вот согласно ведическому пророчеству, этот год станет для России не только тяжелым, но и переломным. Далее нашу страну ждет золотой век процветания и благополучия.