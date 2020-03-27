РФ уже начала помогать другим странам в борьбе с COVID-19

Распространение коронавируса по всему мира продолжается. Пока количество зараженных в России не так велико, как во многих других странах. Кроме того, власти сообщили о разработке вакцины. Журналисты, приводя в пример помощь России другим странам – Китаю и Италии, – вспомнили о пророчестве Ванги.

Они пишут, будто болгарская провидица говорила, что спасение от "желтой чумы" придет именно из России. А ведь до этого было рассекречено другое предсказание Ванги, где она объявила, что в год пяти двоек весь мир будет охвачен страшным вирусом.

Друг и переводчик предсказательницы вспоминает, что она назвала 2020-й годом-зеркалом, в который все может перевернуться. По словам приближенного предсказательницы, Ванга не только предсказала пандемию, но и сообщила, что весь мир спасет именно Россия. Якобы наши ученые смогут создать вакцину от COVID-19, – пишет "СП".

Стали известны и другие предсказания Ванги. Например, она говорила о финансовом кризисе, появлении лекарства от коронавируса и рака, а также предрекала, что отношения между Россией и Украиной наладятся.

Ранее сообщалось, что Ванга предсказала России судьбоносный год.