Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Лукашенко собрался на Парад Победы в "психованную" Москву

Лукашенко собрался на Парад Победы в "психованную" Москву
Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеНемцы призвали Европу отблагодарить Россию за помощь
Батька объявил, что у него лишь одна дилемма, как разорваться на два мероприятия - дома и в РФ

Несмотря на то, что Россия охвачена "психозом", президент Белоруссии Александр Лукашенко прибудет в Москву на Парад Победы в честь 75-й годовщины свержения советскими войсками немецко-фашистских захватчиков. Об этом лидер нации сообщил в ходе сегодняшнего посещения предприятия ОАО "Белгипс".

"Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет? Ясно, что из Украины никто не поедет", – цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Бацька подчеркнул, что на фоне распространения нового коронавируса в стране не отменяются никакие праздничные юбилейные мероприятия и подготовка к ним идет своим ходом.

У белорусского лидера в связи с Днем Победы возникает только одна проблема. Поскольку в Минске также будут праздновать, он раздумывает над тем, как сделать так, чтобы побывать на мероприятиях в двух столицах.

"Но я не знаю, исходя из того, что у них происходит и этот психоз их охватил, будут ли они проводить эти мероприятия", – отметил Лукашенко.

Также он заявил, что в стране ведется работа по борьбе с COVID-19, все идет по плану, каждый – от медиков до правоохранительных органов – занимается своим делом, но "только без шума и пыли".

Кроме того, он объяснил, почему не собирается закрывать предприятия на фоне пандемии. По словам бацьки, их страна не имеет трубы и не печатает доллары, поэтому нельзя допустить остановки индустрии, что обернется безработицей.

По последним данным, в Белоруссии на сегодняшний момент COVID-19 зафиксирован у 94 человек. Карантин в Республике не введен.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

День Федора-Скотника: почему 27 марта нельзя смотреться в зеркало

Издревле пожилые люди боялись увидеть вместо своего отражения смерть

Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году

Пожилых жителей РФ ожидает несколько приятных сюрпризов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей