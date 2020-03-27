Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Немцы призвали Европу отблагодарить Россию за помощь

Немцы призвали Европу отблагодарить Россию за помощь
Фото: Минобороны РФ/ТАСС
Старому свету указали на три страны, которые реально спасают европейцев от смертельной заразы

Европа должна быть благодарна России, Кубе и Китаю за их помощь в борьбе с распространением коронавируса, даже если эти государства преследуют свои геополитические цели. Потому что помощь есть помощь. Об этом говорится в статье немецкого издания Der Tagesspiegel.

Эгоистичны или нет в своих помыслах эти страны, но они помогают в разрешении инфекционного кризиса. Чего не видно в так называемой "европейской солидарности".

Далее автор перечисляет как и когда приземлялись самолеты из Китая, России и Кубы с гуманитаркой и специалистами, в том числе в Италию и Испанию. А также приводится скандальная статья из la Repubblica, в которой отмечалось, что "никогда еще столько российских самолетов не заходило в страну НАТО".

"Всякий раз, когда такие новости становятся публичными, Европа поднимает указательные пальцы. Возражение накапливается за возражением. Тогда говорят: китайцы, русские и кубинцы просто хотят улучшить свой имидж, вбить клин между странами Евросоюза", пишет автор.

Якобы Китай хочет заставить людей забыть о том, как плохо власти отреагировал на первую вспышку болезни, а также Пекин надеется получить дополнительное влияние для продвижения проекта Шелковый путь

Россия, в свою очередь, помогая Италии, Испании и Франции, надеется на отмену санкций, введенных после воссоединения Крыма с РФ. Куба нуждается в международной солидарности.

Короче говоря: все эти страны помогают только ради собственных интересов, в действительности они преследуют жесткие геополитические интересы, говорится в материале со ссылкой на подобные разговоры и мнения в западных СМИ.

"Все может быть и так, но ведь они помогают. Эта простая фраза сводит на нет ярость скептиков, которые часто хотят нивелировать позитив еще и потому, что он напоминает им об их собственной пассивности. О недосмотре и молчании. Все знают, что тот, кто спасает тонущего человека, потому что надеется получить медаль за признание, все равно спасает человека. Это главное", - указывает автор статьи.

Издание обращает вимание на то, что действия этих трех стран резко контрастирует с политикой европейских лидеров.

"Редко раньше слова "Европа" и "единство" вызывали такое горькое послевкусие, как сегодня, во время эпидемии коронавируса", – резюмирает издание.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Геннадий Чебурашкин
Ответить
Свинья грязь везде найдёт!
Скатившись в Средневековье и деградировав морально и нравственно, Европа судит по себе остальных не подозревая, что остальные страны сохранили общечеловеческие ценности.
1
новости партнеров
Загрузка...

День Федора-Скотника: почему 27 марта нельзя смотреться в зеркало

Издревле пожилые люди боялись увидеть вместо своего отражения смерть

Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году

Пожилых жителей РФ ожидает несколько приятных сюрпризов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей