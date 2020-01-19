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Раскрыты детали предсказания Ванги для России на 2020 год

Раскрыты детали предсказания Ванги для России на 2020 год
Ванга. Фото: ИТАР-ТАСС
Страну ждет объединение не только с Белоруссией, но и с Украиной

Знаменитая ясновидящая предсказала миру хаос. Однако у нашей страны есть все шансы выстоять в это нелегкое время. Подробности пророчества Ванги для России на 2020 год появились в Сети.

Так, болгарская предсказательница говорила о грядущем объединении не только с Белоруссией. По ее словам, Россию ждет единение и с Украиной. Войн в 2020 году Ванга не увидела. При этом она отмечала, что мир ждет экономический кризис, при котором, впрочем, наша страна не пострадает.

Предсказала Ванга и появление новых гениев, которые найдут планету, пригодную для жизни людей. Говорила ясновидящая и об аномальном потеплении. По ее словам, 2020 год будет очень жарким. Лето россиян ждет засушливое, солнце будет обжигать. Однако урожай не погибнет – в конце концов на землю прольется спасительный дождь. Об этом сообщает портал 2020-god.

Ранее "Утро" писало о пророчестве Ванги, которое скрывали 25 лет.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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