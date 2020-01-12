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Лекарство от рака и рост экономики: что предсказала Ванга России

Лекарство от рака и рост экономики: что предсказала Ванга России
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
В 2020 году жизнь россиян улучшится

Болгарская прорицательница, как утверждают эксперты, предсказала России удачный год. Эпоха нестабильности в стране закончится, а положение РФ на мировой арене укрепится еще сильнее.

Также Ванга считала, что в 2020 году отношения России с Украиной наладятся. В нашей стране появится человек, который создаст лекарство от рака, как пишет портал katun24. По информации издания SM.news, болгарская провидица полагала, что у России есть божественное покровительство, которое защитит страну в сложное для всего остального мира время.

Также в 2020 году сформируется основа для мирового финансового кризиса, в результате которого деньги обесценятся, и человечество про них забудет. К слову, Ванга предсказала, что в этом году мир столкнется со вспышкой неизвестной болезни. 

Полина ИВАНОВА

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