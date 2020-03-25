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Эпидемия и мировой кризис: самые страшные предсказания Ванги на 2020 год

Эпидемия и мировой кризис: самые страшные предсказания Ванги на 2020 год
Фото: pixabay.com
Пророчества болгарской ясновидящей о катастрофе уже начали сбываться

Пандемия коронавируса изменила привычный ход жизни всего населения планеты и посеяла настоящую панику. Границы закрываются, количество смертей стремительно растет, а лекарства от инфекции все еще нет. В критической ситуации люди все чаще обращаются к ясновидящим: Ванга предсказывала распространение неизвестной болезни еще более 20 лет назад. Это пророчество, как и многие другие прогнозы болгарской провидицы, сбылись. "Утро" вспоминает наиболее известные из них.

2020 год, по словам Ванги, будет трудным не только для России, но и для большинства мировых стран. Вирус, которым оказался COVID-19, унесет еще много жизней, а вакцины от него не будет около года. Сроки изготовления антидота подтверждают и исследователи: российские ученые уже тестируют препарат, но готов он будет лишь через несколько месяцев.

Однако недавно расшифровали еще одно пророчество: оказывается, Ванга предупреждала и о лекарстве от китайского вируса. По ее словам, его получат из сибирского кедра, пишет "Московский комсомолец"

Предсказывала Ванга и большой финансовый кризис. Пандемия коронавируса привела к тому, что мировая экономика пошатнулась, а рубль рухнул. Однако несмотря на это, Россия почти не пострадает, считала ясновидящая.

Также Ванга считала, что в 2020 г. отношения России с Украиной наладятся. А в нашей стране появится не только лекарство от нового коронавируса, но и от рака.

Ранее специалисты расшифровали пророчество Нострадамуса о дате отступления болезни.    

Карина СИРАЗОВА

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