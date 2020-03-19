Прорицатель назвал дату отступления коронавируса

О пандемии CODIV-19, которая обрушилась на человечество в этом году, знали еще задолго до ее появления. Страшную болезнь предсказывали многие прорицатели и ясновидящие. Предрекал приход коронавируса и знаменитый алхимик Нострадамус. Однако он не только предупредил о вспышке опасной инфекции, но и рассказал, когда и благодаря чему она отступит.

Согласно предсказанию французского ученого, спасение придет в 2024 году. Алхимик не говорил о гибели всего человечества, значит, коронавирус все же не приведет к концу света. Он считал, что население спасут два великих благодетеля, которые "принесут помощь отовсюду, по земле, и по морю", пишет EG.RU.

Что именно означают слова Нострадамуса и о каких благодетелях идет речь, пока не известно. "О, какая дороговизна!" – писал астролог, и эта фраза уже сбылась, ведь коронавирус унес не только тысячи жизней, но и привел к экономическому кризису.

Пандемию и обвал рубля ранее предсказывала и болгарская ясновидящая Ванга. По ее словам, Россия переживет все трудности, которую сделают страну только сильнее.