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Ведическое пророчество: золотой век России начнется в 2020 году

Ведическое пророчество: золотой век России начнется в 2020 году
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кризис сменится эпохой процветания и серьезных перемен

Непростой период для России скоро подойдет к концу: с 2020 г. в нашей стране начнется золотой век, который после настанет и во всем мире. Предсказание об эпохе процветания и благополучия сделал Харе Кришна Дас.

По его словам, на планете в 2014 г. случился сильный кризис, который завершится в 2020-м. Тогда в мире произойдет духовный подъем, который начнется именно с России. Наша страна, по словам пророка, в этом году справится со всеми трудностями, и тогда наступит золотой век.

В этом году Россия, согласно ведическому пророчеству, станет совершенно новым государством с сильной властью, способностью защитить своих граждан, при этом сохраняя способность проявлять свободу воли, сообщает Rsute. Никаких катаклизмов, по словам Харе Кришна Даса, больше не будет.

Затем по примеру России к процветанию и благополучию придут и другие мировые державы. Также предсказатель добавил, что нашей стране стоит сближаться не в Западом, а с Востоком – это будет выгодно обеим сторонам, пишет автор "Яндекс.Дзен-канала "Евгений Попов". А вот доллар окажется больше не нужен, экономический кризис также закончится.

Ранее открылось пророчество православной святой о пандемии коронавируса.

Карина СИРАЗОВА

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