В СМИ вспомнили о предсказании православной святой

Матрона Московская предвидела, что эпидемия коронавируса захватит планету. Она предсказала, что люди в огромных количествах будут умирать "и без войны". Под этими словами, по предположению исследователей, имеется в виду намек на распространение COVID-19.

Ясновидящую канонизировали далеко не сразу после ее смерти. Скончалась Матрона Московская в 1952 году, к лику святых причислена только в 1999. В настоящий момент в православном календаре есть праздник, посвященный памяти провидицы.

Еще до канонизации могила православной святой обладала магической силой. Люди, пришедшие почтить память Матроны, получали исцеление от болезней и душевный покой.

Ранее "Утро.ру" написало про знаки конца света, обнаруженные в библейских предсказаниях.