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Пророчество Матроны Московской начало сбываться

Пророчество Матроны Московской начало сбываться
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
В СМИ вспомнили о предсказании православной святой

Матрона Московская предвидела, что эпидемия коронавируса захватит планету. Она предсказала, что люди в огромных количествах будут умирать "и без войны". Под этими словами, по предположению исследователей, имеется в виду намек на распространение COVID-19. 

Ясновидящую канонизировали далеко не сразу после ее смерти. Скончалась Матрона Московская в 1952 году, к лику святых причислена только в 1999. В настоящий момент в православном календаре есть праздник, посвященный памяти провидицы. 

Еще до канонизации могила православной святой обладала магической силой. Люди, пришедшие почтить память Матроны, получали исцеление от болезней и душевный покой. 

Ранее "Утро.ру" написало про знаки конца света, обнаруженные в библейских предсказаниях. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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