Предшествующие апокалипсису события уже случились

Пандемия коронавируса и мировой кризис – далеко не все катаклизмы, которые обрушились на человечество в 2020 году. Согласно Торе, еврейскому Священному Писанию, конец света наступит после трех знамений. Все эти пророчества уже сбылись в Израиле, поэтому предсказатели уверены: апокалипсис случится уже в следующем году, а происходящие сейчас бедствия – его предвестники.

Змея на Стене Плача, появление рыбы в Мертвом море и рождение красного теленка – эти события будут предшествовать очищению Земли от грешников, верят иудеи. Пророчества сбылись в 2018 г., причем с разницей в несколько месяцев. Согласно предсказаниям, после знамений человечеству будет дано три года на то, чтобы искупить свои грехи и обратиться к вере. Именно поэтому конец света может наступить осенью 2021 г., пишет The Russian Times.

Впрочем, все три знамения можно объяснить и в них нет ничего пророческого, считают скептики. Змеи в Израиле водились всегда, а красный теленок – результат упорного труда ученых. Тем не менее мистики уверены, даже если следующий год в истории человечества не станет последним, все население Земли ждут большие перемены.

Согласно одной из теорий, апокалипсис может случиться и в 2020 году. Причиной конца света станут природные катаклизмы.