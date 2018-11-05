Конец света близок: в Иерусалиме сбылось страшное пророчество

Нибиру
- Второе солнце: Нибиру воссияла над Америкой
- Третью мировую развяжет Нибиру
- Портал в ад: пришельцы с Нибиру уже на Земле
137 новости
На днях, по словам верующих, случилось страшное пророчество, предупреждающее о приближении конца света.
По стене плача в Иерусалиме проползла змея. Очевидцы считают, что это стало уже третьим свидетельством об апокалипсисе. При этом некоторые не нашли в этом ничего страшного, так как змея просто охотилась на голубя, передает The Sun.
Ранее израильский фотограф увидел живую рыбу в Мертвом море, что является предсказанием пророка Иезекиля о появлении жизни в мертвых водах перед концом времен. За месяц до этого в Израиле родился теленок красного цвета, что также является символом приближающегося апокалипсиса.
Враги "стройки века" нашли способ воплотить свою мечту в жизнь