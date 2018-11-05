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Конец света близок: в Иерусалиме сбылось страшное пророчество

Фото: pixabay.com
На стене плача появилось предзнаменование

На днях, по словам верующих, случилось страшное пророчество, предупреждающее о приближении конца света.

По стене плача в Иерусалиме проползла змея. Очевидцы считают, что это стало уже третьим свидетельством об апокалипсисе. При этом некоторые не нашли в этом ничего страшного, так как змея просто охотилась на голубя, передает The Sun.

Ранее израильский фотограф увидел живую рыбу в Мертвом море, что является предсказанием пророка Иезекиля о появлении жизни в мертвых водах перед концом времен. За месяц до этого в Израиле родился теленок красного цвета, что также является символом приближающегося апокалипсиса.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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