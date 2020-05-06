В Москве готовы ужесточить режим выдачи пропусков
В Москве может быть ужесточен пропускной режим, если станет очевидно, что это нужно. С таким заявлением выступил мэр города Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
"Если нам понадобится уменьшить поток людей на дорогах, в метро, мы просто уменьшим объем выдачи этих цифровых пропусков. Ужесточим вообще сам контроль за выдачей пропусков и поездок между ними", – уточнил градоначальник.
Напомним, что с 12 мая в столице начинают работать производственные предприятия и стройки. О начале функционирования сферы услуг говорить пока преждевременно, ровно как и о завершении режима самоизоляции.
Сергей Собянин отметил, что России удалось избежать китайского сценария распространения коронавируса, то есть получается контролировать прирост числа заболевших.
Ранее "Утро.ру" опубликовало материал с прямой трансляции совещания президента РФ Владимира Путина.
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