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Популярные в России лекарства резко подскочили в цене

Популярные в России лекарства резко подскочили в цене
Фото: pixabay.com
Стоимость препаратов увеличилась из-за падения курса рубля

Ослабление российской валюты привело к тому, что жителям страны приходится больше платить за популярные лекарства. В первую очередь, как выяснили журналисты, речь идет о препаратах от ОРВИ. Их стоимость возросла почти на 8%.

Как подсчитали эксперты DSM Group, за отдельные препараты россияне выкладывают из кошелка сумму вдовое больше, чем раньше. В среднем, все цены в апреле увеличились на 6,7% по сравнению с данными 2019-го за тот же период. Лекарства против недугов дыхательной системы возросли на 7,6%. Однако сильнее всего падение рубля ударило по гормональным препаратам – на 10,3%. 

Лечить кожные заболевания стало дороже на 7,4%, а проблемы с костно-мышечной системой – на 7,3%. Подорожали на 7,2% лекарства от заболеваний органов чувств и от проблем с сердцем. Самый низкий рост цен оказался на препараты для нервной системы и пищеварения, но и то – показатель составляет 6,4% и 6,3% соответственно. 

Серьезный рост стоимости подтверждает Единая межведомственная информационная система. Так, например, йод стал стоить на 30,6% больше, то есть за него нужно отдать 21 рубль. Левомеколь подскочил в цене на 21,2% до 155 рублей. 

Как объяснил "Известиям" гендиректор агрегатора "Мегаптека.ру" Дмитрий Чирков, такая ситуация сложилась из-за падения курса рубля. В результате фармсырье стало стоить дороже, а у импортных лекарств изменилась закупочная цена. 

При этом гендиректор аптечной сети "Фармленд" Аделя Кальметьева считает, что на ситуацию также повлияло падение продаж из-за снижения спроса, ведь многие плановые операции отменились, а люди стали реже ходить к врачам из-за эпидемии коронавируса. 

Полина ИВАНОВА

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