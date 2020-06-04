На рынке недвижимости может повториться кризис 2015 года

Продажи жилья в России практически остановились. С одной стороны, граждане на самоизоляции могли много времени проводить в интернете, изучая предложения. С другой – многие потенциальные покупатели лишились стабильного дохода и не рискуют делать крупные вложения. Ситуация кризисная.

"Сейчас мы готовимся к сценарию 2015 года, когда количество сделок находилось на минимальном для вторичного сегмента уровне", – рассказал Сергей Шлома из "Инком-недвижимость".

Для новостроек еще не все так плохо: во-первых, в этом сегменте можно совершать сделки онлайн, во-вторых, пониженная ипотека дается именно для покупок нового жилья. Но в любом случае в течение полугода ждать оживления на рынке недвижимости не стоит: после недолгого увеличения числа сделок в июне за счет тех, кто был вынужден отложить запланированную покупку из-за коронавируса, начнется простой – люди предпочтут подождать и понаблюдать, что будет с экономикой.

Что касается цен на квартиры, то в начале карантина они подскочили. Россияне спешили вложить накопления в недвижимое имущество на фоне паники из-за падения курса рубля. Однако сейчас тенденция меняется. Квартиры продаются плохо и долго. Соответственно, продавцы, которым срочно нужны деньги, вынуждены снижать стоимость.

Сейчас на квартиры экономкласса можно ждать скидку до 10%, приводит "Лайф.ру" мнение специалиста Элины Абросимовой. При этом на элитное жилье таких скидок не будет.

О новых ставках по ипотеке – действующих и запланированных – "Утро.ру" писало ранее. В то же время нужно помнить, что эксперты прогнозируют рост безработицы в стране до 10%.