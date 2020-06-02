Правительство пообещало россиянам изменения в ближайшие годы

Кабмин рассказал, что подготовил план, который поможет экономике оправиться после эпидемии коронавируса. Так, правительство ожидает, что ставка по ипотеке станет ниже 8% до конца 2020 года.

Как пишет РИА "Новости", на этом падение не закончится – ставка будет уменьшаться в течение последующих четырех лет.

Также документ предполагает, что будут выделены средства на достройку проблемных объектов, а обманутым дольщикам помогут восстановить свои права. Отдельно правительство займется государственными программами, например, "Сельской ипотекой".

Помощь будет оказана и застройщикам. Так, например, предполагается субсидировать процентную ставку по кредитам, касающихся даже взятых на строительство объектов социальной инфраструктуры.

Как напоминает издание URA.RU, ранее Сбербанк говорил о планах снизить ключевую ставку по жилищному кредиту на 0,5%, что позволит людям купить квартиру в новостройке по ставке от 6,2%, а на вторичном рынке жилья – от 8,1%.