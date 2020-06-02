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Восстановление российской экономики от последствий коронавируса и мер против его распространения обойдется в сумму около 5 трлн рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время доклада президенту Владимиру Путину.
Как сообщает РИА "Новости", план восстановления разбит на три этапа. До конца 2020 г. ситуация должна стабилизироваться, до второго квартала 2021-го – восстановиться, а до четвертого квартала 2021 г. обещается даже рост. Как подчеркнул Путин, реализация плана начнется в июле.
Ранее газета "Ведомости" написала о существовании плана восстановления экономики стоимостью 7,3 трлн рублей. Его копия оказалась с распоряжении издания, а подлинность документа подтвердил федеральный чиновник.
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