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Восстановление российской экономики обойдется в 5 триллионов рублей

В 2021 году власти ждут рост

Восстановление российской экономики от последствий коронавируса и мер против его распространения обойдется в сумму около 5 трлн рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время доклада президенту Владимиру Путину.

Как сообщает РИА "Новости", план восстановления разбит на три этапа. До конца 2020 г. ситуация должна стабилизироваться, до второго квартала 2021-го – восстановиться, а до четвертого квартала 2021 г. обещается даже рост. Как подчеркнул Путин, реализация плана начнется в июле.

Ранее газета "Ведомости" написала о существовании плана восстановления экономики стоимостью 7,3 трлн рублей. Его копия оказалась с распоряжении издания, а подлинность документа подтвердил федеральный чиновник.

Александр ИЛЬИН

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