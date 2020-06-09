Вспышка коронавируса нанесла серьезный ущерб отечественному туризму

Отдых в России этим летом может подорожать на 30%. Такой прогноз сделали в Ассоциации туроператоров России из-за резкого роста спроса на отечественные курорты.

Михаил Мишустин заявил об открытии туристического сезона в России, однако за рубеж жители нашей страны по-прежнему поехать не смогут. В связи с этим вице-президент АТОР Александр Курносов спрогнозировал рост цен на отдых в России.

Подорожание будет связано с увеличившимся спросом: курортный сезон в этом году будет короче, а количество мест в гостиницах ограничено. Туристы же из других стран приедут в Россию не раньше следующего года, поделился Курносов с "Известиями".

Туристическая индустрия в России сильно пострадала из-за кризиса – около половины агентств закроются. На восстановление отрасли уйдет не меньше полутора лет, приводит слова вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина "Царьград".

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала НСН, что российские туристы не боятся коронавируса, но в сложившейся ситуации пока не понимают, где и что будет открыто.

Основными же направлениями, куда поедут россияне, стали Калининградская область, Хакасия, Байкал и Алтай, передает РИА ФАН.