Курс рубля
- Эксперт: укрепление рубля быстро прекратится
- Рост курса доллара сдержат: рублю дали шанс укрепиться
- Названо условие подорожания доллара до 100 рублей
Отдых в России этим летом может подорожать на 30%. Такой прогноз сделали в Ассоциации туроператоров России из-за резкого роста спроса на отечественные курорты.
Михаил Мишустин заявил об открытии туристического сезона в России, однако за рубеж жители нашей страны по-прежнему поехать не смогут. В связи с этим вице-президент АТОР Александр Курносов спрогнозировал рост цен на отдых в России.
Подорожание будет связано с увеличившимся спросом: курортный сезон в этом году будет короче, а количество мест в гостиницах ограничено. Туристы же из других стран приедут в Россию не раньше следующего года, поделился Курносов с "Известиями".
Туристическая индустрия в России сильно пострадала из-за кризиса – около половины агентств закроются. На восстановление отрасли уйдет не меньше полутора лет, приводит слова вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина "Царьград".
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала НСН, что российские туристы не боятся коронавируса, но в сложившейся ситуации пока не понимают, где и что будет открыто.
Основными же направлениями, куда поедут россияне, стали Калининградская область, Хакасия, Байкал и Алтай, передает РИА ФАН.
Каким знакам в этот день повезет меньше других, читайте в подробном астрологическом прогнозе от "Утро.ру"
Подборка веселых шуток от "Утро.ру" поможет начать день с позитива