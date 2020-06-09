Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Отдых на российских пляжах взлетит в цене

Отдых на российских пляжах взлетит в цене
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вспышка коронавируса нанесла серьезный ущерб отечественному туризму

Отдых в России этим летом может подорожать на 30%. Такой прогноз сделали в Ассоциации туроператоров России из-за резкого роста спроса на отечественные курорты.

Михаил Мишустин заявил об открытии туристического сезона в России, однако за рубеж жители нашей страны по-прежнему поехать не смогут. В связи с этим вице-президент АТОР Александр Курносов спрогнозировал рост цен на отдых в России.

Подорожание будет связано с увеличившимся спросом: курортный сезон в этом году будет короче, а количество мест в гостиницах ограничено. Туристы же из других стран приедут в Россию не раньше следующего года, поделился Курносов с "Известиями".

Туристическая индустрия в России сильно пострадала из-за кризиса – около половины агентств закроются. На восстановление отрасли уйдет не меньше полутора лет, приводит слова вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина "Царьград".

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала НСН, что российские туристы не боятся коронавируса, но в сложившейся ситуации пока не понимают, где и что будет открыто.

Основными же направлениями, куда поедут россияне, стали Калининградская область, Хакасия, Байкал и Алтай, передает РИА ФАН.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп на 9 июня: четыре знака ждут новые знакомства

Каким знакам в этот день повезет меньше других, читайте в подробном астрологическом прогнозе от "Утро.ру"

Заряд бодрости: свежие анекдоты на 9 июня

Подборка веселых шуток от "Утро.ру" поможет начать день с позитива

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

1004 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей