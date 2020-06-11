Услуги операторов подорожают на 10 - 15%

Журналисты узнали, что в России могут поднять цены на мобильную связь и интернет. Аналитики при этом считают, что стоимость этих услуг увеличится от 5% до 15% по сравнению с 2019 годом.

Специалисты прогнозируют, что изменения объявят сотовые операторы, интернет-провайдеры и операторы спутниковой связи. Причиной этому может стать тот факт, что выручка сильно снизилась. При этом за время режима самоизоляции люди стали намного реже покупать телефоны и аксессуары, а также платить за обслуживание вторых и третьих сим-карт.

Впрочем, как пишут "Известия", некоторые операторы сохранят свои тарифы из-за высокой конкуренции.