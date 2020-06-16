Сотовый оператор поднимает цены на роуминг на полуострове

Клиенты компании "ВымпелКом" (бренд "Билайн") с 17 июня начнут больше тратить на мобильную связь в Крыму и Севастополе. Стоимость исходящего звонка вырастет на 47 коп. за минуту – до 2,5 рублей. Подорожают SMS, мобильный интернет. Велика вероятность, что остальные операторы тоже последуют этому примеру.

По закону, в России больше нет национального роуминга. Но с Крымом сложилась особая ситуация: из-за угрозы международных санкций, на полуострове официально не работают операторы "большой четверки" – "Билайн", МТС, "Мегафон" и Tele2. Они предоставляют там услуги через местных посредников в режиме роуминга. Поэтому звонки с полуострова стоят дороже общероссийских, а траты на мобильный интернет вообще обходятся клиенту, как будто он за границей.

В Федеральном антимонопольном ведомстве (ФАС) уже получили уведомление от "ВымпелКома" о повышении тарифов, рассказал "Известиям" замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. По его словам, в ведомстве сейчас анализируют, насколько это решение компании обосновано. Если ФАС не найдет нарушений, остальные операторы могут последовать примеру "ВымпелКома", полагает аналитик iKS-Consulting Максим Савватин, поскольку обычно они меняют стоимость услуг синхронно.

Чтобы отдых в Крыму не влетел в копеечку, туристам рекомендуется заранее скачать все карты и другую нужную информацию, а будучи на полуострове отключать передачу мобильных данных и выходить в интернет только по Wi-Fi.

Жители всех регионов России смогут отдыхать на курортах Крыма с 1 июля. По прогнозам аналитиков, в августе путевки в Крым заметно подорожают.