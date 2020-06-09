С 15 июня все санатории Крыма смогут принимать отдыхающих. Пока эта мера коснется лишь тех, кто проживает на полуострове. При этом помещать в обсерватор отдыхающих не будут.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на своей странице в соцсетях, что с 1 июля отдых в Крыму станет доступен и для жителей других регионов.