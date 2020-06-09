Курс рубля
- Эксперт: укрепление рубля быстро прекратится
- Рост курса доллара сдержат: рублю дали шанс укрепиться
- Названо условие подорожания доллара до 100 рублей
563 новости
С 15 июня все санатории Крыма смогут принимать отдыхающих. Пока эта мера коснется лишь тех, кто проживает на полуострове. При этом помещать в обсерватор отдыхающих не будут.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на своей странице в соцсетях, что с 1 июля отдых в Крыму станет доступен и для жителей других регионов.
Каким знакам в этот день повезет меньше других, читайте в подробном астрологическом прогнозе от "Утро.ру"
Подборка веселых шуток от "Утро.ру" поможет начать день с позитива