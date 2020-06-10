Открытие курортного сезона пройдет в три этапа

В Крыму цены на путевки могут вырасти к августу, если будет высокий спрос на фоне ограничений по выбору других направлений отдыха для россиян. Об этом сегодня сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Однако в ведомстве не ожидают сильного подорожания, отметил крымский чиновник. Волченко подчеркнул, что в Республике понимают, что " платежеспособность сейчас снизилась, возможности у людей изменились", передает пресс-служба Минкурартов.

Санатории и гостиницы Крыма будут открываться в три этапа, напоминает издание "ФедералПресс".

С 15 июня они начнут работу, выполнив все требования безопасности. Также в этот день снимается режим самоизоляции по всей Республике. Приезжающим на полуостров не нужно две недели сидеть на карантине. Туристы смогут посещать курорты с 1 июля.