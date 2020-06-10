Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Отдых в Крыму к августу подорожает

Открытие курортного сезона пройдет в три этапа

В Крыму цены на путевки могут вырасти к августу, если будет высокий спрос на фоне ограничений по выбору других направлений отдыха для россиян. Об этом сегодня сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Однако в ведомстве не ожидают сильного подорожания, отметил крымский чиновник. Волченко подчеркнул, что в Республике понимают, что " платежеспособность сейчас снизилась, возможности у людей изменились", передает пресс-служба Минкурартов.

Санатории и гостиницы Крыма будут открываться в три этапа, напоминает издание "ФедералПресс".

С 15 июня они начнут работу, выполнив все требования безопасности. Также в этот день снимается режим самоизоляции по всей Республике. Приезжающим на полуостров не нужно две недели сидеть на карантине. Туристы смогут посещать курорты с 1 июля.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Справедливые" выплаты: что поправки к Конституции изменят для пенсионеров

Денежные льготы будут увеличиваться каждый год

Взрыв хохота: свежие анекдоты на 10 июня

Актуальные приколы от "Утро.ру" помогут начать день бодро и весело

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

1004 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей