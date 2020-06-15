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Восточный Крым получит воду

Восточный Крым получит воду
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеВ России оценили угрозу войны с Украиной из-за воды в Крыму
Регионы получат новый доступ к водоснабжению

После проблем с перекрытием Северо-Крымского канала восточные регионы Крыма оказались в тяжелой ситуации. В затруднительное положение попали около 400 тысяч человек, проживающих там, а также промышленные и сельскохозяйственные предприятия полуострова. 

Поскольку об открытии канала заново речи не идет, было принято решение построить автоматическую систему подачи воды – начало она будет брать от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов, а после сбрасываться в Северо-Крымский канал, информирует сайт Главгорэкспертизы России. 

"Цель проекта – создание современной инфраструктуры для бесперебойного обеспечения питьевой водой восточного региона республики Крым", – говорится в сообщении. 

Проект предусматривает реконструирование инженерной сети и создание дополнительных дорожных и волоконно-оптических линий. Строительство должны закончить в 2022 г., в результате чего доступ к питьевой воде получат в Феодосии, Судаке и Керчи. 

Проблемы с водоснабжением восточные регионы испытывают с 2014 года.

Ранее появилась информация, что Россия может искусственно создавать дефицит воды в Крыму, чтобы настроить международное сообщество против Украины.

Евгения НАГОРСКАЯ

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