Регионы получат новый доступ к водоснабжению

После проблем с перекрытием Северо-Крымского канала восточные регионы Крыма оказались в тяжелой ситуации. В затруднительное положение попали около 400 тысяч человек, проживающих там, а также промышленные и сельскохозяйственные предприятия полуострова.

Поскольку об открытии канала заново речи не идет, было принято решение построить автоматическую систему подачи воды – начало она будет брать от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов, а после сбрасываться в Северо-Крымский канал, информирует сайт Главгорэкспертизы России.

"Цель проекта – создание современной инфраструктуры для бесперебойного обеспечения питьевой водой восточного региона республики Крым", – говорится в сообщении.

Проект предусматривает реконструирование инженерной сети и создание дополнительных дорожных и волоконно-оптических линий. Строительство должны закончить в 2022 г., в результате чего доступ к питьевой воде получат в Феодосии, Судаке и Керчи.

Проблемы с водоснабжением восточные регионы испытывают с 2014 года.

Ранее появилась информация, что Россия может искусственно создавать дефицит воды в Крыму, чтобы настроить международное сообщество против Украины.