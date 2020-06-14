Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Россию обвинили в искусственном дефиците воды в Крыму

Россию обвинили в искусственном дефиците воды в Крыму
Фото: pixabay.com
По мнению журналистки, так страна манипулирует международным сообществом

Украинская журналистка Лариса Волошина полагает, что Кремль создает дефицит питьевой воды в Крыму искусственно. Так, по ее мнению, Россия планирует заставить Украину принять присоединение полуострова.

Волошина утверждает, что Россия держит крымчан в оккупации, при этом отбирая воду у населения. 

"А потом манипулируют международным сообществом, мол, для того, чтобы справиться с нехваткой воды, это Украина должна возобновить ее подачу", – говорит она изданию "Обозреватель". 

По мнению журналистки, таким образом Россия манипулирует международным сообществом, заставляя Украину вступить в коммерческие отношения – такой жест, отмечает она, будет означать легализацию присоединения Крыма в лице украинских властей. 

Также Волошина утверждает, что Северо-Крымский канал является инженерным сооружением, а не природным. Поэтому заставлять Украину открыть канал никто не имеет права. 

На Украине считают, что в итоге Россия не сможет решить проблему с дефицитом воды в Крыму мирным путем. Полагают, что стране придется отвоевать Северо-Крымский канал у Украины. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп на 14 июня: несколько знаков ждут судьбоносные встречи

Как пережить этот день без проблем, расскажет астрологический прогноз от "Утро.ру"

Лукашенко нашел замену нефти и газу

В Минск хотят сократить закупки углеводородов за рубежом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей