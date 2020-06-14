По мнению журналистки, так страна манипулирует международным сообществом

Украинская журналистка Лариса Волошина полагает, что Кремль создает дефицит питьевой воды в Крыму искусственно. Так, по ее мнению, Россия планирует заставить Украину принять присоединение полуострова.

Волошина утверждает, что Россия держит крымчан в оккупации, при этом отбирая воду у населения.

"А потом манипулируют международным сообществом, мол, для того, чтобы справиться с нехваткой воды, это Украина должна возобновить ее подачу", – говорит она изданию "Обозреватель".

По мнению журналистки, таким образом Россия манипулирует международным сообществом, заставляя Украину вступить в коммерческие отношения – такой жест, отмечает она, будет означать легализацию присоединения Крыма в лице украинских властей.

Также Волошина утверждает, что Северо-Крымский канал является инженерным сооружением, а не природным. Поэтому заставлять Украину открыть канал никто не имеет права.

На Украине считают, что в итоге Россия не сможет решить проблему с дефицитом воды в Крыму мирным путем. Полагают, что стране придется отвоевать Северо-Крымский канал у Украины.