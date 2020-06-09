На Украине считают, что решение вопроса воды на полуострове подталкивает Россию к большой войне

В Киеве заподозрили Москву в намерении завоевать Северо-крымский канал, включая его часть, которая находится на территории Украины. Таким радикальным образом в Кремле могут решить проблему подачи воды на полуостров, однако это грозит большой войной.

Об этом заявил эксперт Украинского института будущего в Киеве Андреас Умланд в интервью "Крым. Реалии". По его словам, без пресной воды в условиях засухи Крым долго не продержится.

Когда воды не будет хватать для элементарных нужд населения, в Москве якобы захотят завоевать Северо-Крымский канал до Днепра и таким образом, решить прблему раз и навсегда.

Ранее украинские военные усилили охрану охрану канала и объектов инфраструктуры в Херсонской и Николаевской областях после информации о возможном "вторжении" российских войск. Привлечены СБУ, Нацгвардия. Об этом "Укринформу" сообщил командующий Объединенных сил.

Стоит отметить, что дефицит воды в Крыму есть, на данный момент прорабатываются способы решения этой проблемы. Однако до той катастрофической ситуации, которую обрисовывают украинские СМИ, еще очень далеко.