Задержанные связаны с украинскими радикалами

Как сообщили в федеральной службе безопасности, сегодня, 10 июня, сотрудники спецслужб обезвредили пять экстремистов. Они готовили теракт.

В ведомстве уточнили, что все пятеро – россияне. У них изъяли холодное и стрелковое оружие, а также самодельные бомбы. Они планировали взорвать один из городских рынков, но ФСБ предотвратила трагедию, передает РИА "Новости".

Также известно, что помимо теракта они "пропагандировали идеологию терроризма и экстремизма в интернете".