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Как сообщили в федеральной службе безопасности, сегодня, 10 июня, сотрудники спецслужб обезвредили пять экстремистов. Они готовили теракт.
В ведомстве уточнили, что все пятеро – россияне. У них изъяли холодное и стрелковое оружие, а также самодельные бомбы. Они планировали взорвать один из городских рынков, но ФСБ предотвратила трагедию, передает РИА "Новости".
Также известно, что помимо теракта они "пропагандировали идеологию терроризма и экстремизма в интернете".
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