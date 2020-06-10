Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В Симферополе предотвратили теракт на рынке

Задержанные связаны с украинскими радикалами

Как сообщили в федеральной службе безопасности, сегодня, 10 июня, сотрудники спецслужб обезвредили пять экстремистов. Они готовили теракт.

В ведомстве уточнили, что все пятеро – россияне. У них изъяли холодное и стрелковое оружие, а также самодельные бомбы. Они планировали взорвать один из городских рынков, но ФСБ предотвратила трагедию, передает РИА "Новости".

Также известно, что помимо теракта они "пропагандировали идеологию терроризма и экстремизма в интернете".

Юлия ЕВГРАФОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Справедливые" выплаты: что поправки к Конституции изменят для пенсионеров

Денежные льготы будут увеличиваться каждый год

Взрыв хохота: свежие анекдоты на 10 июня

Актуальные приколы от "Утро.ру" помогут начать день бодро и весело

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

1004 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей