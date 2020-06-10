Взрыв должен был произойти на столичном рынке, возможная цель - крымские татары, задержаны пять россиян

Предотвращенный российскими спецслужбами теракт на одном из рынков Симферополя, возможно, был направлен на разжигание межнациональной и религиозной розни накануне проведения Парада Победы и голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Такое предположение сделали авторы телеграм-канала WarGonzo.

"Не секрет, что на рынке в Симферополе в основном торгуют крымские татары. Очевидно, что кураторы диверсантов (террористов по факту) ставили перед собой задачу – поднять волну возмущения в мусульманской общине и спровоцировать антироссийские выступления, возможно, протесты. Технология известная и грязная", – говорится в сообщении.

Авторы поста полагают, что стратегической целью организаторов теракта, скорее всего, является создание негативной и напряженной ситуации перед голосованием по поправкам в основной закон России и проведение отложенного с 9 мая Парада Победы, который запланирован на 24 июня.

Ранее в среду "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщил, что на одном из рынков крымской столицы сотрудники службы предотвратили террористический акт. Были задержаны пятеро граждан РФ.

Кроме подготовки взрыва, радикалы в интернете пропагандировали идеологию терроризма и экстремизма.

У задержанных изъяты взрывчатка, боеприпасы, холодное оружие, средства связи, на которых обнаружена информация о подготавливаемых преступлениях, а также связях с украинскими экстремистами, которые воюют в Донбассе.

Сейчас решается вопрос о предъявлении террористам статей обвинения и меры задержания. Также ведется поиск их сообщников, информирует ФСБ.

