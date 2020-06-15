Провокации, подобные той, которая произошла в Керченском проливе, будут повторяться

По мере того, как лето, наконец, вступает в свои права, вопрос с нехваткой воды в Крыму становится все актуальнее. В Киеве и на Западе уверяют, что как только поток туристов из России хлынет на полуостров, воды просто не хватит. И тогда Кремлю придется радикально решать вопрос.

Так, аналитики американского центра The Jamestown Foundation уверяют, что Москва может захватить юг Украины, чтобы получить контроль над водой для полуострова, пока не разразилась гуманитарная катастрофа.

Похожей точки зрения придерживаются и в Киеве. Эксперт Украинского института будущего в Киеве Андреас Умланд ранее заявил в интервью "Крым. Реалии", что когда воды не будет хватать для элементарных нужд населения, Москва завоюет Северо-Крымский канал до Днепра и решит проблему раз и навсегда.

О том, что такой сценарий всерьез рассматривают на Украине говорит тот факт, что украинские военные усилили охрану канала, а также объектов инфраструктуры в Николаевской и Херсонской областях. Точно так же Россия взяла под усиленный контроль Крымский мост, которому ранее экс-глава СНБО Тручинов угрожал ракетами "Нептун".

Тем не менее, как считает кандидат исторических наук и автор научного журнала "Архонт" Антон Бредихин, ситуация военного конфликта между Украиной и Российской Федерацией в связи с крымским вопросом невозможна. По его словам, действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому просто не дадут на это добро на Западе, так как там не заинтересованы в войне с Россией.

Наступая на грабли своего предшественника Петра Порошенко, Зеленский вполне возможно захочет "потрясти оружием" и организовать провокации в Азовском и Черном морях.

"Но мы можем говорить лишь о мелких провокациях собственника крымской недвижимости Владимира Зеленского, но никак не о полномасштабных военных действиях", – заявил эксперт в беседе с "Утро.ру".

Стоит отметить, что на данный момент в Крыму находится одна из самых мощных военных баз России, противостоять которой могут только США или НАТО. Несмотря на то, Украине удалось существенно повысить боеспособность своей армии с 2014 года, тягаться с Россией, в любом случае, ей не по силам.