Американские эксперты дали прогноз на будущую принадлежность Днепра

Россия и Украина могут начать войну из-за нехватки воды в Крыму. К такому выводу пришли аналитики американского центра The Jamestown Foundation. Они полагают, что ситация с водоснабжением на российском полуострове уже достигла критического уровня.

Американцы напомнили, что до весны 2014 года вода в Республику поступала из Днепра, но после присоединения региона к России майдановские власти Киева полностью перекрыли Северо-Крымский канал.

На сегодняшний день из-за малого количества выпавших в зимний период осадков водохранилища полуострова заполнены на треть, а это "критическая ситуация", считают аналитики центра.

"Это увеличивает вероятность того, что Москва может принять решение о военном варианте в отношении юга Украины, чтобы получить контроль над водой для полуострова, прежде чем летом случится полномасштабная гуманитарная катастрофа", – цитирует РИА "Новости" материал.

По мнению аналитиков, РФ может воспользоваться ситуацией с эпидемией коронавируса, т.к. мировому сообществу сейчас не до проблем у соседей.

Напомним, киевский революционный режим в отместку крымчанам, выбравшим свой на воссоединение с Россией, в конце апреля 2014 г. закрыл шлюзы Северо-Крымского канала. В дальнейшем власти Незалежной на разных уровнях и всяческие местные стратеги выдвигали инициативы, как начать поставки воды из Днепра, в том числе за деньги.

В свою очередь, жители полуострова категорически отвергают вариант договариваться о воде на украинских условиях. Более того, Киеву указывают на тот факт, что из-за перекрытия канала проблемы начались не только на полуострове, но и на прилегающей к нему территории Херсонской области, где засаливается тот же Сиваш.

